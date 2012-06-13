〔台湾债市〕101/5R殖利率收高,希腊大选前保守观望

路透台北6月13日电---台湾10年增额券101/5R发行前交易(when issued)殖利率周三收高,主要因希腊大选在即及台湾央行下周将召开理监事会议等不确定因素仍多,部分交易商先行退场观望,以致台债交投清淡.

市场人士指出,由于希腊大选结果即将出炉,西班牙即使接受纾困也仍存有隐忧,加上美债殖利率已处历史低档,所以市场转向保守观望,静待进一步国际消息面厘清后,以降低本周的交易风险.

"美债近日都一(天)好一(天)坏,没有明确方向."一外银台债交易员说.

她表示,下周变数太多,倾向保守观望,部分资金已选择退场观望,本周台债将回到一个很狭幅的空间盘整,待下周才会有新方向,量能才会有效放大,料短线101/5R殖利率区间约在1.175-1.190%.

"台债今天尾盘有受到豪大雨灾情影响,殖利率略为走扬."她也称.

寿险台债交易员也指出,豪大雨灾情导致农损扩大,市场忧心菜价上涨及6月电价已经起涨,成为CPI能否一直处于低档的重要变数.

豪雨造成农业损失灾情持续扩大.台湾行政院中央灾害应变中心周三统计,损失金额已由昨日上午的4,359万台币增加至1.45亿.豪雨造成蔬菜水果价格明显上扬,惟分析师认为,6月消费者物价指数(CPI)欲升破2%不易,因同比基期偏高.[ID:nST0462540]

美国公债价格周二下跌,投资者为周三和周四较长期公债标售做准备.继今日三年期公债标售买需相对疲弱且价格有所折让后,美债跌势加剧.10年期公债最新下跌24/32,收益率报1.67%,高于周一尾盘的1.59%.30年期公债US30YT=RR上涨1-15/32,收益率报2.78%,高于周一尾盘的2.71%.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO +0.47 0.9257 0.9220-0.9257 8.0

10 101/5R A01105R=TWO +0.74 1.1859 1.1820-1.1861 124.0

央行已决定将在6月21日召开第二季的全体理监事会议.目前市场分析师多认为,央行料将维持利率不变.[ID:nST0521615]

前述寿险交易员指出,市场普遍预期央行本季将维持利率不变,但台湾景气讯号已经连续六个月呈现蓝灯,台湾今年以来出口表现欠佳,而欧洲经济要好转不易,加上美国经济最近也不好,台湾出口衰退压力更大.

"市场开始出现央行出手刺激景气的预期".她说.

证券交易员表示,市场有开始产生一些降息的期待,像是近期台湾利率交换(IRS)一年期及两年期利率分别约为0.855%、0.858%,皆已经低于90天期商业本票(CP)利率的0.878%.

台湾经济部日前公布,4月外销订单较上年同期减少3.52%,逊于市场预估的成长0.85%.经济部指出,其中资通讯产品不振影响最大,因新旧产品交替.[ID:nST0519549]

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.1810

5 101/1 A01101=TWO 0.9257

2 101/3 A01103=TWO 0.8000 (完)