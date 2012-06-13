《汇市简讯》美元/瑞郎料重新测试30日波林格区间上缘

中国期货：大商所今年将重点推进铁矿石期货引入境外投资者--理事长
路透北京2月22日 - 中国大连商品交易所理事长李正强周三表示，今年大商所将重点推进铁矿石期货引入境外投资者，完善现有期货合约规则制度，并加大实体产业合作支持力度。
0809GMT
* 美元/瑞郎最终料上涨
* 可能重新测试30日波林格区间上缘(0.9772)
* 支撑在0.9478/0.9500区间(30日移动平均/心理关卡).(完)
--编译 王冠中; 审校 高琦
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透北京2月22日 - 中国大连商品交易所理事长李正强周三表示，今年大商所将重点推进铁矿石期货引入境外投资者，完善现有期货合约规则制度，并加大实体产业合作支持力度。
路透香港2月22日 - 中国主要家电零售商--国美电器周三称，预计2016年度净利同比下降65-75%，惟下半年有明显改善。
路透2月22日 - 东南亚股市周三收高，追随亚股涨势，欧洲乐观的制造业活动数据以及美股隔夜劲涨提供了动力。 沃尔玛 和家得宝 的强劲业绩驱动美股周二走高，欧元区企业活动增速也录得2011年4月以来最快。 “地区市场正追随美股走高。美国市场周二上涨0.5%，所以东南亚股市是在追随这波涨势，”新加坡一名不愿具名的分析师说道。 新加坡股市 上涨近1%，收报逾18个月最高，油气及金融类股领涨。 新加坡大华银行 和吉宝企业 均涨逾2%。 菲律宾股市 收高0.3%，受到Ayala Land 尾盘涨势提振。Ayala Land收高3.4%，创近四个月最高收盘位。 泰国股市 收高0.5%；印尼股市 收高0.3%；越南股市 和马来西亚股市 也小幅上涨。 涨跌 当日