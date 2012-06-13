《汇市简讯》今日有大批欧元/美元等期权到期

0803GMT * 据传规模最高达10亿欧元、行权价在1.2500的欧元/美元期权今日到期 * 亦有行权价在1.2440-50, 1.2465, 1.2550及1.2570的期权到期 * 有更多行权价在79.50-55的美元/日圆期权到期,以及行权价在0.9950和1.0025的澳元/美元期权到期 * 行权价在0.8030及0.8050的欧元/英镑期权到期,而英镑/美元则有行权价在1.5500,1.5600和1.5685的期权到期.(完) --编译 龚芳;审校 隋芬 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=