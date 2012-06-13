路透伦敦6月13日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:欧元兑美元在未能突破1.2672后仍处于守势,该价位为5月以来抛盘的38.2%费波纳奇回档位.240分钟的的技术图形仍旧充斥着卖出讯号,我们的观注重点在于1.2435的支撑,这是过去两周修正性涨势的61.8%回档位.跌破1.2435的支撑将会下挫至6月低点1.2288,若再失守则将会下看200个月移动平均切入位1.2058及1.2000的心理关卡.

市场将会在1.2672直接挂出卖单,唯有突破此位才有可能舒缓短期下跌压力,并上看1.2786.

美元/日圆:美元兑日圆近期突破三个月下行通道之后持续呈现区间波动,我们倾向将之视为多头整固.在这上方有位于80.30的55日均线及80.61的5月高点.今日云区阻力位于80.93,初步支撑在位于78.72的200日均线,下方则为6月低点77.65.

澳元/美元:澳元兑美元持续在平价水准下方整固,在240分钟图表上并未见到抛售讯号,仍有可能探向12月底低点1.0046,且有可能回到1月低点1.0146.支撑料为周五低点0.9900/9821,失守此价位将会使其在近期处于守势.主要支撑位仍在6月低点0.9580.

纽约 当日 今年来 2011年

0856GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2524 1.2512 +0.10 -3.25 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.58 79.52 +0.08 +3.43 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 99.66 99.55 +0.11 +0.09 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9589 0.9598 -0.09 +2.27 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5571 1.5575 -0.03 +0.23 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0261 1.0256 +0.05 +0.67 1.0193

澳元/美元 AUD= 0.9964 0.9964 +0.00 -2.55 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.7785 0.7775 +0.13 +0.01 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 79.280 79.260 +0.03 +0.81 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 61.920 61.840 +0.13 +3.49 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 123.91 123.92 -0.01 +3.66 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2785 1.2803 -0.14 -2.60 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 张明钧;审校 王冠中

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