〔路透专访〕宏达电基本面不受专利官司影响,下半年展现转型效果--执行长

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
* 与对手专利权官司影响只是短期,没有伤害基本面
* S3 Graphic的案子确认进行
* 正就产品组合及行销策略进行改造,下半年可望表现更好
记者 张雅菁/詹颖颐
路透台北6月13日电---台湾智慧型手机大厂--宏达电(HTC)(2498.TW)执行长周永明周三表示,与对手之间的专利权官司影响只是短期的,没有伤害基本面,而收购S3 Graphic的案子也确认进行.他并重申下半年将展现转型效果.
宏达电以首家推出谷歌(GOOG.O)的Android作业平台手机一炮而红,营收在2010年开始大幅起飞,股价并在去年攀上1,238台币高峰,然而其转型品牌之路随后也遭遇挑战.在苹果(AAPL.O)及三星(005930.KS)的产品大受市场欢迎下,宏达电的软体以及硬体都愈显市场一般化,市占率节节败退.
与苹果的专利权官司亦几度重创其股价,不只耗时耗力,还一度延误今年宏达电新机在美国上市时间.不过周永明表示,专利权官司并未伤害其基本面,宏达电仍拥有很好的产品、员工,创新能力及客户关系.
"(专利权官司)现在也没有对我们造成什么实质的伤害,都是外面在怕,我们其实都没有在怕,"周永明在宏达电15周年庆活动后接受路透专访称,"至少我们也没有死掉,还是一家很赚钱的公司."
S3 Graphics原为宏达电董事长王雪红个人投资的绘图晶片公司,在去年7月美国国际贸易委员会(ITC)初判苹果侵犯其中两项专利.宏达电不久后即宣布斥资3亿美元收购S3 Graphics,欲藉此反制苹果对宏达电的诉讼.
然而之后由于ITC改判苹果并未侵犯S3 Graphics专利权,去年11月时宏达电公告称,欲重新审慎对S3 Graphics并购案进行全面性的评估.
对于此收购案,周永明回应表示,"那是一个'done deal'.S3的200多个专利是很好的专利,对我们是很好的deal."
**重申下半年展现转型效果**
对于宏达电的营运表现,周永明重申,公司正在就产品组合及行销策略进行改造,这转型期将有助下半年有更好的表现.营运有所起伏是正常的,宏达电仍将应该专注于其所相信的价值.
屋漏偏逢连夜雨的宏达电上周临时宣布下修第二季营收预估13%,这也是正力求突围的宏达电过去半年来第二度财测失准,冲击股价直奔两年低点.分析师认为,在整体市场景气不明朗下,宏达电的警报恐还没结束.[ID:nST0460134]
"我觉得我没有做什么特别的错,有多少家公司可以做出HTC One这样的产品出来?"他称,"我们有很好的团队,我们也是很赚钱的公司,business(生意)本来就是这样,有时候好,有时候不好.大家不要好像一幅拷问的样子."
根据市调机构Gartner,今年第一季时苹果及三星已合计拿下近50%的市占率,宏达电则是由去年同期的9.3%下滑至5.3%.
自2010年初以来一直给予宏达电"买进"评等的高盛证券,在本周将宏达电评等下调至"中性".高盛研究报告指出,虽然最新手机One X市场反应热烈,但该公司在行销及通路上仍不及一线厂牌,恐使其产品优势无法显现.
宏达电今日收扬1.45%,报350台币,大盘.TWII则升0.24%.该公司市值已由去年最高峰时的逾300亿美元,大减至约99亿美元.宏达电去年市值一度超越手机产业老大哥--诺基亚(Nokia)NOK1V.HE,但如今又降至低于诺基亚的约110亿美元.(完)
--审校 张喜良
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