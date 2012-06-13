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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 19:33 BJT

〔台湾个股〕台积电董事会决议募集450亿台币公司债,支应产能扩充需求

路透台北6月13日电---全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)周三公告,今日董事会通过核准于台湾募集无担保普通公司债,资金额度不超过450亿台币,以支应产能扩充的资金需求.

在低利率环境下,不少台湾企业近来乐于发行公司债筹资.全球最大消费电子产品代工厂--鸿海(2317.TW)在4月标售的今年第二期五年期无担保公司债以1.43%定价,高于市场预期的1.35-1.40%区间.

全球第二大晶圆代工厂--联电(2303.TW)也于上月公告称,董事会决议发行100亿台币无担保普通公司债,分别为五年期75亿台币,七年期25亿台币.(完)

--记者 张雅菁/林妙容; 审校 张喜良

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