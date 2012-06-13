〔台湾个股〕台积电董事会决议募集450亿台币公司债,支应产能扩充需求

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透台北6月13日电---全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)周三公告,今日董事会通过核准于台湾募集无担保普通公司债,资金额度不超过450亿台币,以支应产能扩充的资金需求.
在低利率环境下,不少台湾企业近来乐于发行公司债筹资.全球最大消费电子产品代工厂--鸿海(2317.TW)在4月标售的今年第二期五年期无担保公司债以1.43%定价,高于市场预期的1.35-1.40%区间.
全球第二大晶圆代工厂--联电(2303.TW)也于上月公告称,董事会决议发行100亿台币无担保普通公司债,分别为五年期75亿台币,七年期25亿台币.(完)
--记者 张雅菁/林妙容; 审校 张喜良
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。