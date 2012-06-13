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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 07:33 BJT

《汇市简讯》美元/日圆仍以79.50为目标

2232GMT

* 关注欧洲情势,日圆横盘波动

* 第二周在79.11/79.92盘整

* 日线图动能显示的讯号有好有坏

* 技术支撑位在一目均衡基准线79.10日圆,阻力位在3-6月跌势的38.2%回档位80.16.

* 美元/日圆仍以79.50为目标.(完)

--编译 戴素萍;审校 张荻

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