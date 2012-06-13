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市场报道 | 2012年 6月 14日 星期四 07:46 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆小升,但以区间交投为主

2243GMT

* 欧元/日圆开盘上涨0.33%,因欧元空仓全面缩减

* 在98.55/100.90水准持续盘整

* 日线指标偏多,但欠缺动能

* 10日移动均线切入位99.02日圆为初步支撑,昨日高位100.10为阻力位

* 市场仓位结构仍偏向欧元空头,因此可能还会有进一步的缩减.(完)

--编译 戴素萍;审校 徐文焰

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