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市场报道 | 2012年 6月 14日 星期四 07:48 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在上攻平价水准未果后,陷于区间交投

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* 澳元/美元五个交易日第三次上冲平价水准未果

* 在美国数据公布后宏观基金逢高卖出,且多头削减部位

* 逊于预期的美国零售销售数据加重全球经济成长担忧

* 交易商预期在亚洲盘交投区间为0.9930/80,亚洲股市表现为关键

* 成交量萎缩,因希腊大选倒数计时.(完)

--编译 戴素萍;审校 李爽

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