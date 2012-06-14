《台湾报摘》--工商时报6月14日

* 头版头条:

--新竹县尖石乡昨日二度发生芮氏规模逾4级地震,一度惊传晶圆双雄台积电(2330.TW)、联电(2303.TW)位于竹科园区内产线发生破片状况.据了解,影响程度尚在调查中,并未波及厂商的正常营运.

* 其他:

--由大陆各地产权交易所合资成立的北京金马甲产权网路交易公司(简称金马甲),昨日启动旗下台湾频道,锁定台湾商办大楼、股权及经销商等投资标的,为陆资企业提供直接的投资平台.为避免触及法律红线与引发炒作地皮的争议,该平台暂不考虑碰触豪宅项目.

--联发科(2454.TW)今年挑战大陆智慧手机晶片龙头宝座气势依旧.联发科董事长蔡明介昨日表示,推出的MT6575、MT6577(智慧型手机晶片型号)符合市场需要,目前看来,今年下半年还是可见到季节性旺季.

--行政院要求金管会稳金融、协助保险资金导入重大公共建设,金管会副主委吴当杰昨日表示,同意修改保险法让保险业投资公共建设时可出任董监事,但前提是不能具有控制权.他指出,保险局也已修改规定,将保险业投资单一重大建设比率,由25%提高到35%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年;审校 黄凯

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