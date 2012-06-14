《台湾报摘》--工商时报6月14日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--新竹县尖石乡昨日二度发生芮氏规模逾4级地震,一度惊传晶圆双雄台积电(2330.TW)、联电(2303.TW)位于竹科园区内产线发生破片状况.据了解,影响程度尚在调查中,并未波及厂商的正常营运.
* 其他:
--由大陆各地产权交易所合资成立的北京金马甲产权网路交易公司(简称金马甲),昨日启动旗下台湾频道,锁定台湾商办大楼、股权及经销商等投资标的,为陆资企业提供直接的投资平台.为避免触及法律红线与引发炒作地皮的争议,该平台暂不考虑碰触豪宅项目.
--联发科(2454.TW)今年挑战大陆智慧手机晶片龙头宝座气势依旧.联发科董事长蔡明介昨日表示,推出的MT6575、MT6577(智慧型手机晶片型号)符合市场需要,目前看来,今年下半年还是可见到季节性旺季.
--行政院要求金管会稳金融、协助保险资金导入重大公共建设,金管会副主委吴当杰昨日表示,同意修改保险法让保险业投资公共建设时可出任董监事,但前提是不能具有控制权.他指出,保险局也已修改规定,将保险业投资单一重大建设比率,由25%提高到35%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年;审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。