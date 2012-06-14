《台湾报摘》--经济日报6月14日

* 头版头条:

--太阳能厂中美晶(5483.TWO)、绿能(3519.TW)、昇阳科(3561.TW)订单塞爆,不景气中逆势征才加薪,走出"四大惨业"阴影.因应订单需求,三家业者分别要增加至少一成人力,总计将新征聘近400人,并规划调薪、加发绩效奖金,全力拚订单.

* 其他:

--两岸货币清算协议签署倒数计时,消息人士指出,中国大陆有意简化清算过程.简化版的货币清算协议,将从原先台湾和中国各指定一家清算行对口,改为直接由中国银行台北分行进行清算.

--友达(2409.TW)董事长李焜耀昨日表示,面板投资价值浮现,想投资面板厂者"满天飞",很多都是鸭子划水低调进行.其中以竞争对手奇美电(3481.TW)的可能性较大,他并证实陆资参股的可能性,为双虎再添飞翼.

--华航(2610.TW)总经理孙洪祥说,为提升竞争力，将启动机队汰旧换新计画,考虑引进用油较少的波音777-300ER或空巴A350-1000,来取代10架波音747-400客机.市场初估,若买10架飞机,金额可达700亿台币以上.

--为协助大陆台商融资,财经部会研议放宽中小企业信保基金对大陆台商保证限制,扩大到一般送保案件也可承保,预计年底上路,不但有助台商取得资金,台资银行业务也可增加.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 黄凯

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