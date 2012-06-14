《台湾报摘》--经济日报6月14日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--太阳能厂中美晶(5483.TWO)、绿能(3519.TW)、昇阳科(3561.TW)订单塞爆,不景气中逆势征才加薪,走出"四大惨业"阴影.因应订单需求,三家业者分别要增加至少一成人力,总计将新征聘近400人,并规划调薪、加发绩效奖金,全力拚订单.
* 其他:
--两岸货币清算协议签署倒数计时,消息人士指出,中国大陆有意简化清算过程.简化版的货币清算协议,将从原先台湾和中国各指定一家清算行对口,改为直接由中国银行台北分行进行清算.
--友达(2409.TW)董事长李焜耀昨日表示,面板投资价值浮现,想投资面板厂者"满天飞",很多都是鸭子划水低调进行.其中以竞争对手奇美电(3481.TW)的可能性较大,他并证实陆资参股的可能性,为双虎再添飞翼.
--华航(2610.TW)总经理孙洪祥说,为提升竞争力，将启动机队汰旧换新计画,考虑引进用油较少的波音777-300ER或空巴A350-1000,来取代10架波音747-400客机.市场初估,若买10架飞机,金额可达700亿台币以上.
--为协助大陆台商融资,财经部会研议放宽中小企业信保基金对大陆台商保证限制,扩大到一般送保案件也可承保,预计年底上路,不但有助台商取得资金,台资银行业务也可增加.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 黄凯
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。