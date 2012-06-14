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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 08:06 BJT

《汇市简讯》美元/坡元在1.2780-1.2830进一步盘整

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* 美元/坡元在隔夜双向波动后,可能进一步在1.2780-1.2830盘整

* 欧元/坡元空头平仓使美元/坡元跌势打住

* 欧元兑美元在1.2600下方,股市下跌,支持美元/坡元

* 美元/坡元隔夜在区间1.2777-1.2834交投后,在纽约盘收报1.2833.(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

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