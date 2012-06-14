《汇市简讯》美元/日圆陷于既有区间,后市仍不脱区间

2352GMT

* 美元/日圆在纽约盘跌至79.30,但仍在既有区间

* 隔夜上档在79.75受阻,在80.00水准前仍挂有卖单

* 在79.95、80.00上方有停止单,80.25上方的停止单更多

* 100日移动均线切入位今日上移至80.25

* 在79.00及往下水准仍有买盘

* 一目均衡转换线在78.87,200日移动均线切入位在78.71.(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

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