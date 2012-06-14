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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 08:27 BJT

《汇市简讯》美元/泰铢受进口商买盘和股市相关资金流出所支撑

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* 美元/泰铢受进口商买盘和股市相关资金流出所支撑,料在31.50-31.60交投

* 外资过去三个交易日卖超泰股

* 美元/坡元在1.2800上方的买盘对美元/泰铢提供支撑

* 美元/泰铢隔夜区间为31.50-31.59,纽约盘收报31.55.(完)

--编译 戴素萍;审校

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