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货币新闻 | 2012年 6月 14日 星期四 08:47 BJT

〔台湾个股〕友达指面板厂因地震停机检视,影响尚在评估中

路透台北6月14日电---台湾液晶面板大厂--友达光电(2409.TW)周四称,受昨日地震影响,该公司位于北台湾桃园龙潭的液晶面板厂区目前停机检视,实际产能影响尚在评估中.

友达在龙潭的面板厂为四、五及六代厂.

台湾周三下午发生芮氏规模4.9地震,震央在台湾北部的新竹县尖石乡,深度6.7公里.各地震度方面,新竹为四级、桃园与宜兰为三级、新北市及苗栗为二级、台北市为一级.[ID:nST0329162] (完)

参看相关细节,可点选友达网站,网址为(www.auo.com.tw)

参看友达相关新闻,请点选[2409.TW-CMN]

--记者 董永年;审校 杨淑祯

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