〔台湾个股〕友达指面板厂因地震停机检视,影响尚在评估中

《专栏》货币掉期业务的市场需求日益扩大
中国央行于2007年开始允许外汇指定银行在境内银行间市场开办人民币外汇货币掉期业务（简称“境内货币掉期”），拉开了境内货币掉期的序幕。2011年，外汇指定银行被批准开展对客人民币货币掉期报价业务。在沉寂了几年后，2016年境内货币掉期迈入了飞速增长的阶段，交易量几乎从2011年的零发展到如今年交易量超过200亿美元规模的市场。
路透台北6月14日电---台湾液晶面板大厂--友达光电(2409.TW)周四称,受昨日地震影响,该公司位于北台湾桃园龙潭的液晶面板厂区目前停机检视,实际产能影响尚在评估中.
友达在龙潭的面板厂为四、五及六代厂.
台湾周三下午发生芮氏规模4.9地震,震央在台湾北部的新竹县尖石乡,深度6.7公里.各地震度方面,新竹为四级、桃园与宜兰为三级、新北市及苗栗为二级、台北市为一级.[ID:nST0329162] (完)
参看相关细节,可点选友达网站,网址为(www.auo.com.tw)
参看友达相关新闻,请点选[2409.TW-CMN]
--记者 董永年;审校 杨淑祯
中国央行于2007年开始允许外汇指定银行在境内银行间市场开办人民币外汇货币掉期业务（简称“境内货币掉期”），拉开了境内货币掉期的序幕。2011年，外汇指定银行被批准开展对客人民币货币掉期报价业务。在沉寂了几年后，2016年境内货币掉期迈入了飞速增长的阶段，交易量几乎从2011年的零发展到如今年交易量超过200亿美元规模的市场。
路透伦敦3月3日 - 英镑兑美元周五小跌，在六周低点略上方交投，稍晚公布的服务业调查料将证实，在英国3月正式展开退欧谈判之前，英国服务业活动已放缓。
路透上海3月3日 - 在中国证监会与新疆自治区政府和新疆生产建设兵团1月签署合作协议，符合条件的企业申请首次公开发行（IPO）时享受绿色通道后，上海证交所周五表示，已加大了对新疆地区企业上市服务的工作力度。