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债券 | 2012年 6月 14日 星期四 08:47 BJT

《汇市简讯》欧元/美元对西班牙遭降评消息反应冷淡

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* 穆迪将西班牙公债评等下调三个级距,欧元/美元反应冷淡

* 西班牙公债的评等较垃圾级别仅高一个级距,且置于负面观察名单

* 欧洲债市在今日稍晚开盘时可能会做出反应

* 欧元/美元小时支撑位在1.2550/55,若跌破该支撑位将下看1.2525.(完)

--编译 戴素萍;审校 孙茉莉

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