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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 08:52 BJT

《汇市简讯》美元需求及NDF买盘令美元/印尼卢比持稳于9400之上

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* 美元/印尼卢比仍介于9400-9500,境内美元需求提供支撑

* 海外无本金交割远期外汇(NDF)受追捧,投机客和杠杆投资者持续逢低建立多仓

* 隔夜NDF报9480-9490,纽约市场收报9470-9490.(完)

--编译 戴素萍;审校 徐文焰

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