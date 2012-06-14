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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 09:11 BJT

《汇市简讯》美元/菲律宾披索支撑位在42.50,但投资人偏爱逢高出脱

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* 美元/菲律宾披索遭遇获利了结,支撑位在42.50,但投资人偏爱逢高出脱

* 经济面偏多、当地债市的资金流入支撑披索

* 隔夜披索无本金交割远期外汇(NDF)报42.60-42.70,纽约盘收报42.68-42.73.(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

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