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货币新闻 | 2012年 6月 14日 星期四 09:34 BJT

〔台湾个股〕国泰世华银行收购柬埔寨Singapore Banking七成股权

路透台北6月14日电---台湾资产最大的金控--国泰金控(2882.TW)周四表示,旗下国泰世华银行收购柬埔寨Singapore Banking Corporation七成股权,但并未公布购并的方式与金额.

国泰金副总经理李伟正对路透称,昨日双方已经签约,会尽快召开董事会讨论.

国泰金在重大讯息中表示,此举是为加速国泰世华银行于东南亚地区布局,藉此提升竞争力.

国泰金高层指出,Singapore Banking Corporation调整后的净值约1,700万美元.(完)

--记者 董永年/詹静宜;审校 杨淑祯

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