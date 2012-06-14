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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 09:29 BJT

《汇市简讯》澳元/新西兰元未受新西兰央行影响,趋势目标位为1.2720

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* 新西兰央行对基督城重建的看法稍微比较乐观

* 利率期货市场如今反映新西兰央行明年降息的可能性为19%

* 动能指标显示波林格区间下椽下移

* 目标位为4-5月升势的61.8%回档位1.2720

* 若收在5-6月跌势的38.2%回档位1.2880上方,则上述趋势目标位无效.(完)

--编译 戴素萍;审校 徐文焰

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