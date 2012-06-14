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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 09:34 BJT

《汇市简讯》美元/印度卢比料守在55.50-56.00,关注WPI数据

0112GMT

* 美元/印度卢比可能守在55.50-56.00,昨日收报55.70

* 今日关注焦点是5月月批发(趸售)物价指数(WPI);若高于预期可能令印度央行降息空间受限

* 市场预计WPI将较上年同期增长7.6%,上月为增加7.23%

* 市场预期印度央行在6月18日将降息25个基点

* 隔夜无本金交割远期外汇(NDF)报55.85-56.05,纽约市场收报56.03-56.08.(完)

--编译 戴素萍;审校 龚芳

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