《独家新闻》美国CFTC将允许海外银行延后遵守互换交易新规

路透华盛顿6月13日电---根据三位知悉内情的消息人士称,美国衍生品监管当局正在考虑,让海外互换交易主要业者有更多时间来配合新改革,其中包括部分美国银行业者的海外部门.

消息人士称,商品期货交易委员会(CFTC)已经草拟一项豁免命令,延后对这些业者实施特定"实体水平"的互换交易规定,其中一项规定业者必须持有特定水位资本以支持交易.

规定延期实施将让与美国交易对手执行许多交易的外国银行减轻压力.延期措施适用对象也涵盖美国主要互换交易业者的海外部门,例如摩根大通(JPM.N)、高盛(GS.N).消息人士因未获授权对外发言而不愿具名.

银行业先前曾表示,CFTC规定范围过度广泛,可能会与国外监管当局的规定重叠或互相冲突,让某些银行陷入不利竞争处境.

消息人士称,要符合享有延期遵守规定的条件,外国业者必须向CFTC登记,并向全国期货协会(NFA)提交配合CFTC规定或业者本国监管规定的计画.

消息人士说,延期时限预料至少为一年,不过详细内容措词仍未定案.他们说,CFTC初步暂定在6月21日针对此措施进行表决.

CFTC发言人不对此置评.(完)