〔金属期市〕铜价下跌,美国经济数据疲弱及欧债疑云打击市场信心

路透上海6月14日电---铜价周四下跌,因美国零售销售数据疲弱,引发市场担心美国经济成长缓慢的疑虑.

投资人在今日稍后将进行的意大利标债和周末的希腊选举前保持谨慎.这两个事件的任何负面结果都将进一步加深市场担忧,可能引发投资人大举出脱风险资产.