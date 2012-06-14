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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 10:21 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆原地踏步,游走于一目均衡基准线

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* 欧元/日圆原地踏步,东京盘迄今陷于99.65-91区间

* 昨天区间稍大,为99.29-100.10

* 目前游走于一目均衡基准线99.67

* 一目均衡转换线急速上升,今日为98.81,提供支撑

* 在100.00上方阻力沉重,但在100.10上方停止单增加

* 在101.00上方及周一高位100.90有更多停止单.(完)

--编译 戴素萍;审校 张荻

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