《汇市简讯》美元/日圆囿于79.33-46的窄幅区间,交投清淡

0202GMT

* 美元/日圆在亚洲盘变动不大,迄今陷在78.33-46的窄幅区间

* 其下有强劲买盘,其上在80.00前有大量卖盘,令汇价上下受限

* 在79.95、80.00上方有停止单,80.25上方有大量停止单

* 下档停止单则落在79.10下方、79.00、78.85及78.70

* 明日资金流动可能加剧,因逢薪酬结算日及周末前的部位调整.(完)

--编译 戴素萍;审校 龚芳

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