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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 10:33 BJT

《汇市简讯》美元/印尼卢比获追捧,印尼央行出手干预

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* 美元/印尼卢比开在9,415-9,450

* 印尼央行盘初试图在9,450抛售美元,但美元因良好买兴而推升至9,485的高位

* 据信印尼央行在9,485出手干预

* 预期印尼央行将动用昨日标售的资金来抑制美元升势

* 美元/印尼卢比最新报9,455-9,485.(完)

--编译 戴素萍;审校 张荻

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