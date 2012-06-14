〔光伏产业〕中国企业警告称,欧洲任何关税惩罚行动将损及整体行业

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透慕尼黑6月13日电---中国光伏(太阳能)公司警告称,欧洲任何针对中国电池及模组的惩罚行动,都将损及整体行业,暗示此类动作将令当前的贸易紧张情势升高,也不利于该行业降低成本.
美国上月对中国太阳能企业的产品征收不低于30%的惩罚性进口关税,因裁定这些企业向美国市场低价倾销太阳能面板.本次设定的进口税率约为31%,中国多数大型出口商都受到影响.[ID:nSB1554442]
全球最大光伏产业展览慕尼黑Intersolar展中,参展厂商热烈讨论欧洲或可能采取类似行动.
"我们反对任何贸易壁垒.那是愚蠢的,对行业毫无帮助,"全球第七大光伏电池生产商阿特斯(Canadian Solar)(CSIQ.O)执行长Shawn Qu对路透说.
德国的SolarWorldSWVG.DE计画在"夏季结束前之前",向欧盟执委会提出反倾销申诉.SolarWorld也是在美国带头控告中方企业的公司.
欧洲仍是光伏产品最重要的市场,根据行业协会EPIA的数据,2011年全球光伏装置有74%是安装在欧洲.
中国光伏电池及模组制造商也把欧洲作为主要市场,逐年抢占欧洲对手的份额.
专家担心,欧洲若采取行动,可能让贸易战层级升高,引发中国对西方光伏企业采取类似的报复动作.(完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。