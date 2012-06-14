〔光伏产业〕中国企业警告称,欧洲任何关税惩罚行动将损及整体行业

路透慕尼黑6月13日电---中国光伏(太阳能)公司警告称,欧洲任何针对中国电池及模组的惩罚行动,都将损及整体行业,暗示此类动作将令当前的贸易紧张情势升高,也不利于该行业降低成本.

美国上月对中国太阳能企业的产品征收不低于30%的惩罚性进口关税,因裁定这些企业向美国市场低价倾销太阳能面板.本次设定的进口税率约为31%,中国多数大型出口商都受到影响.[ID:nSB1554442]

全球最大光伏产业展览慕尼黑Intersolar展中,参展厂商热烈讨论欧洲或可能采取类似行动.

"我们反对任何贸易壁垒.那是愚蠢的,对行业毫无帮助,"全球第七大光伏电池生产商阿特斯(Canadian Solar)(CSIQ.O)执行长Shawn Qu对路透说.

德国的SolarWorldSWVG.DE计画在"夏季结束前之前",向欧盟执委会提出反倾销申诉.SolarWorld也是在美国带头控告中方企业的公司.

欧洲仍是光伏产品最重要的市场,根据行业协会EPIA的数据,2011年全球光伏装置有74%是安装在欧洲.

中国光伏电池及模组制造商也把欧洲作为主要市场,逐年抢占欧洲对手的份额.

专家担心,欧洲若采取行动,可能让贸易战层级升高,引发中国对西方光伏企业采取类似的报复动作.(完)