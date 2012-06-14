〔台湾货币市场〕短率稳中微扬,外商银资金水位走低拖累

* 短率稳中微扬

* 央行存单到期少且外银客户走钱

* 短票发行量微增

记者 林妙容

路透台北6月14日电---台湾银行间短率周四平稳中隐含微升压力,主因今日央行存单到期量较少,且外商银行客户走钱致资金水位降低,市场一早感受资金面偏紧,令利率在区间高位成交偏多,但午后则回复安静.

交易人士表示,外银的资金供应已有一段时间不如此前充沛,加上今日有第二批税款扣款及央行存单到期相对较少,一早缺钱的金融机构调钱稍有难度,但尚不致于找不到钱.

"整体市场资金是有少一点,但也还好."一位本地银行人士称.

本月缴税高峰已过,今日虽有第二批税款扣缴,但主要是针对首次扣款不成功的民众再度扣缴,金额有限,对市场影响不大.本月28日第三批扣缴影响更是微乎其微.

本地时间11:56时,隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=为0.512%,上日在0.512%;区间在0.506-0.73%,上日在0.388-0.73%.

一周(2-7天)拆款区间则在0.515-0.77%,上日为0.506-0.77%.

**短票利率微扬**

短票方面,今日短票发行量较上日有所增加,加上市场整体资金稳中偏紧,推升票券商与银行间承作的利率微微上行,但幅度十分有限,主因票券商仍从法人端获可观的资金挹注,对银行依赖度并不高.

今日银行间30天短票主要成交利率在0.85-0.86%,上日在0.85%.少数大型金融机构与票券商的少量成交也持坚在0.87%.

周四央行存单到期金额为790亿台币,发行金额则待稍晚公布.[TW/MMTCN]

本周存单到期总额为1兆1,709.4亿台币,明天到期存单为3,751.5亿.

下周央行存单到期总额为9,626.4亿台币,分别为周一3,473.9亿,周二46.5亿,周三2,852.5亿,周四793亿及周五2,460.5亿.下周五(22日)并有250亿台币国库券发行的紧缩因素.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周三当日超额准备为负303亿台币;累计超额准备为负80亿台币,加计前期1%的超额准备为1,120亿台币.

**公债RP利率持稳**

公债同业附买回(RP)利率持稳,交易商在市场资金调度有序,虽见寿险走钱,但投信仍有余钱供应,资金水位平稳中略见不均;明日为例行性支出高峰且有公司债交割,预料市况偏紧.

资金调度人士指出,近日银行端虽有余钱挹注RP市场,但承作长天期较为观望,多倾向落短不落长;另外,本月适逢季底和半年报的资金需求高峰,预料场上资金求过于供的情形将日趋严重,利率走高的压力隐然浮现,交易商已有心理准备.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,同于上日.

另外,周五有台电公司债交割,金额为172.5亿台币.(完)