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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 11:57 BJT

〔台湾债市〕RP利率持稳,关注明日资金支出峰日及公司债交割

路透台北6月14日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四持稳,交易商在市场资金调度有序,虽见寿险走钱,但投信仍有余钱供应,资金水位平稳中略见不均;明日为例行性支出高峰且有公司债交割,预料市况偏紧.

资金调度人士指出,近日银行端虽有余钱挹注RP市场,但承作长天期较为观望,多倾向落短不落长;另外,本月适逢季底和半年报的资金需求高峰,预料场上资金求过于供的情形将日趋严重,利率走高的压力隐然浮现,交易商已有心理准备.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,同于上日.

另外,周五有台电公司债交割,金额为172.5亿台币.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 林高丽

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