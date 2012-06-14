〔台湾债市〕RP利率持稳,关注明日资金支出峰日及公司债交割

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北6月14日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四持稳,交易商在市场资金调度有序,虽见寿险走钱,但投信仍有余钱供应,资金水位平稳中略见不均;明日为例行性支出高峰且有公司债交割,预料市况偏紧.
资金调度人士指出,近日银行端虽有余钱挹注RP市场,但承作长天期较为观望,多倾向落短不落长;另外,本月适逢季底和半年报的资金需求高峰,预料场上资金求过于供的情形将日趋严重,利率走高的压力隐然浮现,交易商已有心理准备.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,同于上日.
另外,周五有台电公司债交割,金额为172.5亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。