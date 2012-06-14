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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 11:40 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘收低,投资人保守观望希腊大选及FED会议

路透东京6月14日电---日本股市日经指数周四早盘收跌,在希腊大选及下周美联储会议之前,投资人持续出脱高风险资产.

日经指数下跌0.7%,至8,528.51点,不脱最近数日区间.

偏重出口的个股及汽车股走疲,但瑞萨电子(6723.T)逆势大涨20%,此前有报导称瑞萨将取得500亿日圆贷款.

"市场目前缺乏动能,因为投资人进入'静观其变'状态,"Investrust总裁Hiroyuki Fukunaga称."如果日经指数跌落6月4日低点,或升破8,700点,将会确立方向,但目前不太可能,要等到下周之后."

美国零售销售数据欠佳,进一步浇熄投资人信心.

银行股及证券股表现较佳,野村控股(8604.T)上涨3%,三井住友金融集团(8316.T)涨2.5%.

东证股价指数.TOPX下跌0.5%,至722.97.(完)

--编译 蔡美珍;审校 戴素萍

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