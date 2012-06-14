〔日本股市〕日经指数早盘收低,投资人保守观望希腊大选及FED会议

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透东京6月14日电---日本股市日经指数周四早盘收跌,在希腊大选及下周美联储会议之前,投资人持续出脱高风险资产.
日经指数下跌0.7%,至8,528.51点,不脱最近数日区间.
偏重出口的个股及汽车股走疲,但瑞萨电子(6723.T)逆势大涨20%,此前有报导称瑞萨将取得500亿日圆贷款.
"市场目前缺乏动能,因为投资人进入'静观其变'状态,"Investrust总裁Hiroyuki Fukunaga称."如果日经指数跌落6月4日低点,或升破8,700点,将会确立方向,但目前不太可能,要等到下周之后."
美国零售销售数据欠佳,进一步浇熄投资人信心.
银行股及证券股表现较佳,野村控股(8604.T)上涨3%,三井住友金融集团(8316.T)涨2.5%.
东证股价指数.TOPX下跌0.5%,至722.97.(完)
--编译 蔡美珍;审校 戴素萍
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东南亚股市[.SOCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。