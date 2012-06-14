《汇市简讯》澳元/美元反弹,标普期货上涨0.40%

欧洲汇市：英镑小跌，英国服务业PMI备受关注
路透伦敦3月3日 - 英镑兑美元周五小跌，在六周低点略上方交投，稍晚公布的服务业调查料将证实，在英国3月正式展开退欧谈判之前，英国服务业活动已放缓。
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* 亚洲市场人气改善,亚股脱离低位,标普期货上涨0.40%
* 澳元/美元在稍早触及0.9931后回到0.9960上方
* 外传在0.9920之前有各类投资人的强劲买单
* 小时阻力位在0.9980/90.(完)
--编译 戴素萍;审校 李爽
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路透上海3月3日 - 在中国证监会与新疆自治区政府和新疆生产建设兵团1月签署合作协议，符合条件的企业申请首次公开发行（IPO）时享受绿色通道后，上海证交所周五表示，已加大了对新疆地区企业上市服务的工作力度。
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