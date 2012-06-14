版本:
中国
债券 | 2012年 6月 14日 星期四 11:52 BJT

〔标题新闻〕欧盟执委会主席巴罗索称,秋季或提案整合银行业监管并推行共同存款担保

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8HD7Y7]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐