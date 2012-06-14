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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 11:30 BJT

《汇市简讯》云区底部为美元/披索跌势提供缓冲

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* 今日从云区底部42.48略低处反弹

* 有一个月的时间没在云区下方交投,传言菲律宾央行在该处买进

* 一些人在约42.60附近卖出美元/披索,引发跌势

* 此为1-2月跌势的费波纳奇23.6%回档位

* 主要是银行间平仓,也有一些资金流向股市.(完)

--编译 戴素萍;审校 龚芳

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