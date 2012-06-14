版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 12:01 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆上看79.70,因亚洲风险买盘进驻

0340GMT

* 亚洲风险买盘进驻,有消息称中国利率下半年可能再降100个基点

* 标普期货上涨0.51%,亚股跌幅缩减

* 澳元/日圆上看阻力位79.70

* 守住10日移动均线切入位78.02,走势偏多.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐