《全球主要央行动态》--6月14日

以下所列为上周四下午至本周四上午(6月7日-6月14日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克表示,如果金融问题加剧,美联储将采取行动保护美国经济,但他没有给出立即采取更多货币刺激措施的暗示.他在出席国会听证会时表示,美联储正在密切关注欧洲债务危机对美国经济复苏构成的"重大风险";但他的论调与联储副主席叶伦有很大区别,后者在周三呼吁提供货币政策支持. [ID:nSB1596064]

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示,若美联储能明确何种经济形势会导致货币政策的最终收紧,将有助于安抚仍对政策收紧时间感到不安的金融市场.[ID:nSB1603408]

联储另两位政策制定者--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特、旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯则对欧债危机表现出更深的关切,对上周末达成的西班牙银行业救援协议表示赞赏,但同时警告称,要避免危机波及全球范围,还有很多工作要做.[ID:nSB1602950]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)管委会成员马库赫(Jozef Makuch)称,ECB目前未讨论进行又一轮三年期资金操作,并称ECB的债券购买计划目前已暂时停下. [ID:nSB1604856]

英国央行5月通胀意向调查显示,公众预计未来12个月通胀率为3.7%,高于2月调查时预估的3.5%,为11月以来最高. [ID:nSB1597824]

德国央行上调今年GDP增长预估,但指出不确定性与风险. [ID:nSB1597990]

法国央行预计第二季GDP下滑0.1%,初估为持平. [ID:nSB1597484]

**日本**

央行总裁白川方明表示,本周的政策会议中,该行将会评估欧债危机及日圆升值的冲击对经济的影响.日央行周五将结束为期两天的政策会议,预料将维持货币政策不变,保留备选工具以防周日希腊大选引发新的市场动荡.[ID:nSB1607100]

一份日本政府文件显示,政府已经提名野村证券首席经济学家木内登英,及摩根士丹利MUFG的首席经济学家佐藤健裕为日本央行审议委员候选人.如果议会批准此提名,那么他们将填补前日本央行审议委员龟崎英敏和中村清次任期结束后留下的空缺,任期五年.龟崎英敏和中村清次已于4月4日结束任期. [ID:nSB1601804]

**中国**

中国人民银行宣布自6月8日起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点,其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金存贷款利率相应调整.央行同时宣布,自同日起,将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍;将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍. [ID:nSB1947465]

央行日前已向各商业银行下发通知,要求商业银行对个人住房贷款利率浮动区间的下限仍为基准利率的0.7倍.这表明房贷利率优惠再次出现放松迹象.[ID:nSB1606290]

央行表示,为促进贸易自由化,中国已将出口货物贸易人民币结算由试点企业扩大至所有具有进出口经营资格企业,但要求其中重点监管企业所获得的人民币资金不得存放境外.[ID:nSB1604470]

原中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)副行长潘功胜已正式出任中国央行副行长一职.原银监会纪委书记王华庆也已调任央行纪委书记.[ID:nSB1599748]原中国央行副行长杜金富已于5月起出任银监会纪委书记,接替转任央行纪委书记的王华庆. [ID:nSB1601980]

香港前任金管局总裁任志刚抛出联系汇率制度可调整的言论后,香港财金政府官员周二纷纷发言扞卫联系汇率制度,财政司长曾俊华称没有需要也没有意图更改此制度.[ID:nSH0107691]

**台湾**

针对中国国台办称两岸主管部门已就货币清算机制基本形成共识的说法,台湾央行一名不愿具名的官员表示,双方目前正就该机制基本架构交换意见中,确实已达部分共识,两岸口径一致.这名官员表示,就此议题,台湾央行和中国人行的联络一直进行中,但很多事情没有完全的把握,只能说目前气氛良好,希望尽快落实.[ID:nST0462976]

**澳洲**

澳洲央行总裁史蒂文斯呼吁澳洲民众,不要再对经济前景如此悲观,并举出最近的强劲经济数据将让大家看见,事实上杯子"是稳固且半满的状态".史蒂文斯并说,过去数月降息的目的,并非在重新恢复房价和借贷的荣景,他坚称回归节俭符合全国利益. [ID:nSB1596812]

**韩国**

韩国央行连续第12个月维持利率在3.25%不变,符合市场预估.[ID:nSB1596618]

**加拿大**

加拿大央行总裁卡尼表示,依据援助西班牙的协议,欧洲领导人应在6月28-29日的欧盟峰会上同意成立银行业联盟.卡尼也是20国集团(G20)金融稳定委员会主席. [ID:nSB1605894](完)