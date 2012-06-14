〔台湾新债〕台积电下周四将标售150亿台币五年及七年期公司债

路透台北6月14日电---台湾证券承销商周四表示,全球晶圆龙头台积电(2330.TW)将于下周四(21日)标售150亿台币无担保公司债,期限为五年及七年.

据证券商所接到的竞价通知,台积电预计发行五年期90亿台币、七年期60亿台币,各有50%的增减幅度.

证券商表示,预期台积电将在投标截止后三日内宣布结果,并预订在8月发行.

台积电已于昨日公告,董事会通过核准于台湾募集无担保普通公司债,资金额度不超过450亿台币,以支应产能扩充的资金需求.[ID:nST0463208](完)