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货币新闻 | 2012年 6月 15日 星期五 10:30 BJT

〔台湾个股〕国泰金控今年拟募集400亿台币作策略联盟或并购

路透台北6月15日电---台湾资产最大的金控公司--国泰金控(2882.TW)周五表示,今年将筹资400亿台币用于策略联盟与并购.

该公司董事长蔡宏图在年度股东会上做出上述表示.

随后国泰金控总经理李长庚也表示,"两岸发展很迅速,一有机会就要把握."

国泰金在3月间曾发布重大讯息表示,拟在台湾或海外发股筹措不超过400亿台币长期资金,并计划发行不超过4亿美元海外可转换公司债.[ID:nST0441702]

本地时间10:25,该股升1.21%报29.30台币;略跑赢台股.TWII的涨升1.07%.(完)

--记者 詹静宜; 撰写 高洁如;审校 杨淑祯

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