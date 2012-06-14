〔路透基点〕内蒙霍煤鸿骏铝电贷款案已获7,650万美元承诺--RLPC

路透香港6月14日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导,内蒙古霍煤鸿骏铝电的三年期境外贷款案已获承诺7,650万美元,超出其原本的7,000万美元贷款目标.

独家簿记行法国巴黎银行在A部分贷款承诺3,000万美元,三井住友银行亦在A部分承诺2,000万美元.

另外四家银行参与B部分贷款:台湾合作金库商银的国际金融业务分行(OBU)(1,000万美元)、国泰世华银行香港分行(700万美元)、台新银行(500万美元)、华南商银(450万美元).

本项贷款在六个月的宽限期过后,分30期每月偿还,贷款平均年限为1.51年.

根据贷款平均年限,以及贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码280基点计算,承诺贷款2,000万美元或以上的银行,可获得366基点的综合收益;承贷1,000-1,900万美元的银行,综合收益为346基点;承贷500万-900万美元的银行,综合收益为326基点.

一如先前的报导,融资取得资金将做为签定承购合同.

借款方系为中电投蒙东能源集团旗下子公司.中国电力投资集团公司拥有中电投蒙东能源集团的多数股权.(完)