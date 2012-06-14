〔路透基点〕内蒙霍煤鸿骏铝电贷款案已获7,650万美元承诺--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港6月14日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导,内蒙古霍煤鸿骏铝电的三年期境外贷款案已获承诺7,650万美元,超出其原本的7,000万美元贷款目标.
独家簿记行法国巴黎银行在A部分贷款承诺3,000万美元,三井住友银行亦在A部分承诺2,000万美元.
另外四家银行参与B部分贷款:台湾合作金库商银的国际金融业务分行(OBU)(1,000万美元)、国泰世华银行香港分行(700万美元)、台新银行(500万美元)、华南商银(450万美元).
本项贷款在六个月的宽限期过后,分30期每月偿还,贷款平均年限为1.51年.
根据贷款平均年限,以及贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码280基点计算,承诺贷款2,000万美元或以上的银行,可获得366基点的综合收益;承贷1,000-1,900万美元的银行,综合收益为346基点;承贷500万-900万美元的银行,综合收益为326基点.
一如先前的报导,融资取得资金将做为签定承购合同.
借款方系为中电投蒙东能源集团旗下子公司.中国电力投资集团公司拥有中电投蒙东能源集团的多数股权.(完)
--编译 李婷仪;审校 蔡美珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。