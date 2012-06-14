〔台湾央行〕共发行881亿台币存单,发行余额增加91亿

欧元债市：德债收益率或创美国大选来最大单周涨幅，因美加息前景升温
路透伦敦3月3日 - 德国指标10年期公债收益率周五有望创11月美国大选以来最大单周涨幅，因对美国3月加息预期升温，且欧元区通胀上升，对法国大选的担忧情绪有所缓解。
路透台北6月14日电---台湾央行周四公布,今日共发行881亿台币存单,相较存单到期金额790亿,存单发行余额增加91亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 716.0
91天期 0.93 134.0
182天期 1.05 31.0
央行上日共发行2,892.4亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,407.1亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周三当日超额准备为负303亿台币;累计超额准备为负80亿台币,加计前期1%的超额准备为1,120亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 曾祥进
路透伦敦3月3日 - 德国指标10年期公债收益率周五有望创11月美国大选以来最大单周涨幅，因对美国3月加息预期升温，且欧元区通胀上升，对法国大选的担忧情绪有所缓解。
路透3月3日 - 周五公布的数据显示，意大利第四季经济较上季增长0.2%，较上年同期修正为增长1.0%。 意大利统计局确认第四季国内生产总值(GDP)按季增幅与初值相符，但同比增幅自初值的增长1.1%下修。 内需为季比增幅贡献了0.4个百分点，贡献最大，但库存则给经济成长造成了0.2个百分点的拖累。 第三季GDP按季增长0.3%与初值相符，同比增长1.0%，低于初值的增长1.1%。(完) (编译 许娜；审校 白云)
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，首度境外发行8亿美元票据，吸引全球逾130家大型机构认购，并录得2.5倍超额认购。