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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 14:37 BJT

〔澳新汇市〕澳元与新西兰元走势迟滞,市场气氛审慎

路透惠灵顿/悉尼6月14日电---澳元与新西兰元周四持稳,投资人态度审慎,因为此前西班牙评级遭下调,且本周末希腊将进行选举.

其他主要货币汇率亦变动不大,希腊周日大选之前,市场无意建立大部位.

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