〔中港个股〕中国银行在新加坡设立石油产品交易部门--消息

路透新加坡6月14日电---行业消息人士周四表示,中国四大国有银行之一的中国银行(601988.SS)(3988.HK)旗下中银国际已在新加坡设立一个石油产品交易部门.

消息人士透露,该团队由中银国际聘雇的三个交易商组成,将主要负责建立燃料油和轻质馏分油的客户流业务.

消息人士称,此交易部门在新加坡运作,两周之前启动.

了解运营情况的消息人士指出,"该计划目前拟把精力集中在建立客户流业务上."

"这与寻求对冲产品的中国客户刚好吻合...这将是我们的首要任务.眼下我们并没有进行实货交易的打算."

除了对中国大型石油公司的业务以外,这个新团队将关注为中小型企业客户提供服务.

该消息人士称,"通常情况下,船主和小型电力公司等这类客户...不会获得大型银行的优先关注."

"但这个团队有能力承担这类客户的业务,并给予他们进入市场的机会."(完)