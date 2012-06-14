〔中港个股〕中国银行在新加坡设立石油产品交易部门--消息

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡6月14日电---行业消息人士周四表示,中国四大国有银行之一的中国银行(601988.SS)(3988.HK)旗下中银国际已在新加坡设立一个石油产品交易部门.
消息人士透露,该团队由中银国际聘雇的三个交易商组成,将主要负责建立燃料油和轻质馏分油的客户流业务.
消息人士称,此交易部门在新加坡运作,两周之前启动.
了解运营情况的消息人士指出,"该计划目前拟把精力集中在建立客户流业务上."
"这与寻求对冲产品的中国客户刚好吻合...这将是我们的首要任务.眼下我们并没有进行实货交易的打算."
除了对中国大型石油公司的业务以外,这个新团队将关注为中小型企业客户提供服务.
该消息人士称,"通常情况下,船主和小型电力公司等这类客户...不会获得大型银行的优先关注."
"但这个团队有能力承担这类客户的业务,并给予他们进入市场的机会."(完)
--编译 王翔琼;审校 龚芳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。