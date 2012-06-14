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中国财经报道 | 2012年 6月 14日 星期四 14:48 BJT

《汇市简讯》维持区间波动,关注焦点在欧洲风险

0630GMT

* 澳元/美元上涨0.12%至0.9951,欧元/美元升0.1%至1.2571,澳元/日圆上涨0.1%至79.00

* 维持波动区间,现汇走势迟滞,关注焦点在欧洲事件的风险

* 西班牙10年期公债收益率(殖利率)触及7%,此前穆迪将西班牙主权债务评级调降数个级距

* 欧元/美元基准线阻力水准在1.2635,稍早低点1.2552为支撑位

* 欧元/美元今明两日在1.2500有大规模期权到期.(完)

--编译 王冠中; 审校 高琦

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