《汇市简讯》英镑/美元触发停止单后,61.8%费波纳奇技术位面临威胁

0638GMT

* 英镑/美元在触发1.5500下方的停止单后,下一道目标为1.5478,即1.5404-1.5598走势的61.8%费波纳奇回档技术位

* 英国央行料将调整流动性立场(金融时报)

* 央行总裁金恩和财政大臣奥斯本将发表年度演说

* 在1.5478下方,支撑位在1.5463(10日移动均线)和1.5450/54,而1.5450为76%费波纳奇回档技术位

* 阻力在1.5500/05,其后为1.5531的亚洲高点.(完)

--编译 王冠中;审校 蔡美珍

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