〔汽车产业〕日产汽车和东风计画在大连兴建一座7.85亿美元汽车厂

路透北京6月14日电---一名知悉计画的消息人士周四告诉路透,日产汽车(7201.T)和其中国合作伙伴东风汽车计画在大连兴建一座50亿元人民币(7.85亿美元)的汽车厂.

该消息人士称,这座车厂将制造运动型车(SUV)、轿车和多功能用车(MPV),2014年开始生产,初期年产能2.5万辆,2017年年产能将增至24万辆.

日产汽车是日本在华的最大车厂,与东风集团股份(0489.HK)合资营运汽车制造厂.(完)