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亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 15:08 BJT

〔日本股市〕收跌,投资者在希腊选举和FED会议前保持审慎(更新版)

(新增细节)

* 瑞萨呈震荡走势,受银行贷款消息影响

* 金融股和消费电子股受青睐

* 低流动性和清淡交投令市场大幅波动

路透东京6月14日电---日本股市日经指数周四下跌,投资人持续削减风险资产敞口,为周末希腊选举以及下周美国联邦储备理事会(美联储,FED)和20国集团(G20)会议可能引起混乱的结果对冲风险.

野村控股(8604.T)受评等调升消息激励跳涨,索尼等消费电子股表现居前,为数周来首见;但审慎气氛弥漫,因美国零售销售数据疲弱,使得风险胃纳进一步降低.

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