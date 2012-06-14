〔台湾债市〕101/5R殖利率连两日收高,希腊大选前夕倾向退场观望

路透台北6月14日电---台湾10年增额券101/5R发行前交易(when issued)殖利率周四连续第二日收高,主要因希腊大选结果将于周日出炉,引发不愿押宝的部分交易商提前获利了结,令101/5R殖利率逼近1.20%的整数关卡.

市场人士指出,距离希腊大选日仅剩下明天一个交易日,多方在已获利颇丰的情况下,倾向在下半周选择获利了结、退场观望,现在没有人敢去赌,毕竟现在国际盘不确定因素仍多.

"越到最后关头,观望气氛越浓."一主力券商交易员说.

他表示,目前台债的利率水准之下,没有人要承担风险往下做,加上市场观望气氛越来越浓,导致今天台债殖利率没跟随美债走低,反而往上探高.

美国公债价格周三上涨,此前财政部标售10年期新债吸引了旺盛需求,另外通胀和消费者支出数据低于预期,巩固了美国经济放缓的观点.指标10年期公债US10YT=RR价格涨18/32,收益率报1.60%,较周二尾盘下跌6.2个基点.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO +0.43 0.9300 0.9230-0.9330 17.0

10 101/5R A01105R=TWO +0.74 1.1933 1.1810-1.1935 246.5

上述券商交易员指出,101/5R殖利率之前跳空缺口底部就落在1.20%,因此过1.20%整数关卡后,会吸引一些回补及实质买盘,预估殖利率上档区间在1.20-1.21%.

银行交易员也指出,台债殖利率往下力道薄弱就往上走,不过近日交易区间皆相当狭幅,显然市场还没有方向,惟101/5R殖利率升破1.20%就会偏多操作,往上慢慢分批承接.

但有寿险交易员称,(101/5R殖利率)过1.20%整数关卡不会吸引大部位资金去押注,反而多方会趁机调节.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.1865

5 101/1 A01101=TWO 0.9300

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)