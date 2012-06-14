〔台湾债市〕101/5R殖利率连两日收高,希腊大选前夕倾向退场观望

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北6月14日电---台湾10年增额券101/5R发行前交易(when issued)殖利率周四连续第二日收高,主要因希腊大选结果将于周日出炉,引发不愿押宝的部分交易商提前获利了结,令101/5R殖利率逼近1.20%的整数关卡.
市场人士指出,距离希腊大选日仅剩下明天一个交易日,多方在已获利颇丰的情况下,倾向在下半周选择获利了结、退场观望,现在没有人敢去赌,毕竟现在国际盘不确定因素仍多.
"越到最后关头,观望气氛越浓."一主力券商交易员说.
他表示,目前台债的利率水准之下,没有人要承担风险往下做,加上市场观望气氛越来越浓,导致今天台债殖利率没跟随美债走低,反而往上探高.
美国公债价格周三上涨,此前财政部标售10年期新债吸引了旺盛需求,另外通胀和消费者支出数据低于预期,巩固了美国经济放缓的观点.指标10年期公债US10YT=RR价格涨18/32,收益率报1.60%,较周二尾盘下跌6.2个基点.[US/NCN]
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 101/1 A01101=TWO +0.43 0.9300 0.9230-0.9330 17.0
10 101/5R A01105R=TWO +0.74 1.1933 1.1810-1.1935 246.5
上述券商交易员指出,101/5R殖利率之前跳空缺口底部就落在1.20%,因此过1.20%整数关卡后,会吸引一些回补及实质买盘,预估殖利率上档区间在1.20-1.21%.
银行交易员也指出,台债殖利率往下力道薄弱就往上走,不过近日交易区间皆相当狭幅,显然市场还没有方向,惟101/5R殖利率升破1.20%就会偏多操作,往上慢慢分批承接.
但有寿险交易员称,(101/5R殖利率)过1.20%整数关卡不会吸引大部位资金去押注,反而多方会趁机调节.
年期 期别 收盘价
30 101/4 A01104=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 没有成交
10 101/5 A01105=TWO 1.1865
5 101/1 A01101=TWO 0.9300
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 詹静宜; 审校 董永年/林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。