版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 15:24 BJT

〔标题新闻〕马来西亚政府向国会递出2012年追加预算提案,规模达138亿马币(43亿美元)--议员

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8HE412]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐