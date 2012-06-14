〔台湾汇市〕台币/美元受欧元空头回补带动微收升,谨慎气氛弥漫

路透台北6月14日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘升值2.6分,受到欧元空头回补涨势带动,台币随亚币小幅上扬,但希腊举行大选在即,场上追价意愿不足,谨慎气氛弥漫.

汇银人士表示,穆迪再砍西班牙公债评级,但市场对相关消息反应已逐渐钝化,反倒是美国零售数据表现疲弱,再度引发美联储(FED)推出刺激政策预期,国际美元回落整理,然银行和进口商也趁势逢低回补美元,台币多数时间仅在狭幅区间波动.

"大家都在等希腊选举结果,除非欧元晚上大涨或大跌,明天台币差不多就在这里."一位外汇交易主管称.

交易商表示,台币在现汇市场震荡空间越变越小,海外无本金交割远期外汇(NDF)市场亦成交稀落且换汇点变化不大,全球投资市场均屏息以待希腊周末大选;预估台币明日交投与今日相去不远,主要区间落在29.8-30.1元间,将关注稍晚义大利标售中、长天期公债.

台湾股市.TWII周四收盘小跌0.19%,至7,075.10点;外资及陆资在台股卖超28.21亿台币,为连续第三日卖超,上交易日为卖超23.44亿.[ID:nST0463660]

另外,菲律宾披索PHP=周四触及一个月高位,因有数据显示菲律宾4月出口反弹,而且投资者寄望于San Miguel可能售股或将吸引海外投资者;其他新兴亚币亦小幅上涨,但涨幅有限.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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美元/台币六个月期 -0.190/-0.170 -0.195/-0.175

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