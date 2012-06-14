〔台湾汇市〕台币/美元受欧元空头回补带动微收升,谨慎气氛弥漫

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北6月14日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘升值2.6分,受到欧元空头回补涨势带动,台币随亚币小幅上扬,但希腊举行大选在即,场上追价意愿不足,谨慎气氛弥漫.
汇银人士表示,穆迪再砍西班牙公债评级,但市场对相关消息反应已逐渐钝化,反倒是美国零售数据表现疲弱,再度引发美联储(FED)推出刺激政策预期,国际美元回落整理,然银行和进口商也趁势逢低回补美元,台币多数时间仅在狭幅区间波动.
"大家都在等希腊选举结果,除非欧元晚上大涨或大跌,明天台币差不多就在这里."一位外汇交易主管称.
交易商表示,台币在现汇市场震荡空间越变越小,海外无本金交割远期外汇(NDF)市场亦成交稀落且换汇点变化不大,全球投资市场均屏息以待希腊周末大选;预估台币明日交投与今日相去不远,主要区间落在29.8-30.1元间,将关注稍晚义大利标售中、长天期公债.
台湾股市.TWII周四收盘小跌0.19%,至7,075.10点;外资及陆资在台股卖超28.21亿台币,为连续第三日卖超,上交易日为卖超23.44亿.[ID:nST0463660]
另外,菲律宾披索PHP=周四触及一个月高位,因有数据显示菲律宾4月出口反弹,而且投资者寄望于San Miguel可能售股或将吸引海外投资者;其他新兴亚币亦小幅上涨,但涨幅有限.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.954 29.980 29.935-29.990 29.980 6.13 8.63
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.939 29.940 29.937-29.962 29.950 2.77 2.80
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 0.000/0.010 -0.015/0.000
美元/台币六个月期 -0.190/-0.170 -0.195/-0.175
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--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。