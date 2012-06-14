《汇市简讯》欧元/英镑挂在0.8120的卖单受到威胁

0658GMT * 欧元/英镑在欧洲开盘后攀升,与昨日如出一辙,关注挂在0.8120的卖单 * 自周二创下6月低位0.8012后出现轧空 * 英国央行副总裁塔克周二晚间发表温和言论后,英镑即受到打压,仍为市场关注焦点 * 德国在分担欧元区债务上立场有所转变 * 西班牙10年期政府公债收益率与7%相去不远,此前穆迪调降该国评级三个级距 --编译 龚芳;审校 张明钧 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=