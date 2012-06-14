版本:
中国
市场报道 | 2012年 6月 14日 星期四 15:47 BJT

《汇市简讯》欧元/美元一周期选择权隐含波动率续升

0658GMT

* 一周期欧元/美元选择权隐含波动率改写七个月新高,今日升至17.0%,周三为16.0%.

* 希腊选举风险持续支撑波动率,现在亦加入美联储会议因素.

* 一周期选择权小时实际波动率仅为11.5%,凸显出相关事件风险.

* 一个月期价平选择权波动率跌至12.7%,本周稍早为13.2%,一年期最新为13.0%,之前为13.5%.

* 一个月期选择权小时实际波动率仍比隐含波动率低近3.0个百分点.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐